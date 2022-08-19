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Генсек ООН призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от Украины

Генсек ООН Гутерриш призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины

Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. Об этом сообщает AFP в Twitter.

По словам генсека, «электроэнергия из Запорожья — это украинская электроэнергия». Он также призвал Москву соблюдать этот принцип.

Ранее он заявил, что правительства и бизнес должны работать над поставками российских продуктов и удобрений на мировые рынки. Генсек подчеркнул, что экспорт продовольствия из России и с Украины имеет ключевое значение для будущей стабилизации рынков товаров и снижения цен. По его словам, происходящая в Одессе работа — это только часть решения проблемы.

18 августа во Львове прошла встреча Гутерриша, президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского и продлился около 40 минут.

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Николай Чигасов
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