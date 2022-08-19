Генсек ООН призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от Украины

Генсек ООН Гутерриш призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. Об этом сообщает AFP в Twitter.

По словам генсека, «электроэнергия из Запорожья — это украинская электроэнергия». Он также призвал Москву соблюдать этот принцип.

Ранее он заявил, что правительства и бизнес должны работать над поставками российских продуктов и удобрений на мировые рынки. Генсек подчеркнул, что экспорт продовольствия из России и с Украины имеет ключевое значение для будущей стабилизации рынков товаров и снижения цен. По его словам, происходящая в Одессе работа — это только часть решения проблемы.

18 августа во Львове прошла встреча Гутерриша, президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского и продлился около 40 минут.