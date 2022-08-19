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Генсек ООН призвал работать над поставками продуктов из России на рынки

Генсек ООН призвал правительства работать над поставками продуктов из России на рынки

Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Правительства и бизнес должны работать над поставками российских продуктов и удобрений на мировые рынки. К этому призвал государства генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Генсек заявил, что экспорт продовольствия из России и Украины имеет ключевое значение для будущей стабилизации рынков товаров и снижения цен. Он заявил, что происходящая в Одессе работа — это только часть решения проблемы.

«Другая важная часть, которую мы отстаиваем, касается беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, которые не подпадают под санкции», — рассказал Гуттериш.

Ранее Гутерриш поддержал позицию Украины и заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована. Об этом он рассказал на пресс-конференции по результатам трехсторонних переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Виктория Кондратьева
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