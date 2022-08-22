В ООН заявили о росте рисков ядерного конфликта

Генсек ООН Гутерриш заявил, что риск ядерного конфликта достиг максимума

В сравнении с последними десятилетиями риск возникновения международного ядерного конфликта достиг максимума. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия. Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными», — заявил о росте опасности генсек.

Гутерриш подчеркнул, что «бряцание ядерным оружием» со стороны стран-обладателей «должно быть прекращено», и призвал активизировать переговоры для прекращения ядерной гонки вооружений «раз и навсегда».

Ранее Гутерриш призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. По словам генсека, «электроэнергия из Запорожья — это украинская электроэнергия». Он также призвал Москву соблюдать этот принцип.