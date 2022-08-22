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Байден и союзники США призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС

Байден и европейские лидеры призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, союзники обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, в том числе необходимость избегать военных действий вблизи станции, говорится в сообщении Белого дома.

Также стороны заявили о «важности скорейшего визита представителей МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности». Кроме того, лидеры западных стран обсудили вопросы переговоров по ядерной программе Ирана.

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.

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Марина Совина
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