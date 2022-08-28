Власти Энергодара назвали удар по городу провокацией для срыва визита МАГАТЭ

Власти Энергодара заявили, что удар по городу является провокацией для срыва визита МАГАТЭ

Пресс-служба администрации Энергодара в Запорожской области назвала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу провокацией, направленной на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — сказали в администрации.

О том, что ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, власти города сообщили вечером 28 августа. В результате семь человек пострадали.