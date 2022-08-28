Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Энергодара назвали удар по городу провокацией для срыва визита МАГАТЭ

Власти Энергодара заявили, что удар по городу является провокацией для срыва визита МАГАТЭ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пресс-служба администрации Энергодара в Запорожской области назвала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу провокацией, направленной на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — сказали в администрации.

О том, что ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, власти города сообщили вечером 28 августа. В результате семь человек пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Энергодара сообщили об обстреле города американскими гаубицами M777
Еще трем суднам с продольствием разрешили выход с Украины
Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
Пас Головина помог «Монако» вничью сыграть с ПСЖ в матче чемпионата Франции
Власти Энергодара назвали удар по городу провокацией для срыва визита МАГАТЭ
Итальянский легкоатлет выступил в поддержку отстраненных российских спортсменов
В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
В Эстонии отменили автопробег по местам снесенных советских памятников
Попытки немецких политиков найти замену российскому газу провалились
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.