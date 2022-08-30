Названа дата приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

NYT: миссия МАГАТЭ в составе 14 человек приедет на Запорожскую АЭС 31 августа

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приедут на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду, 31 августа. Дату называет The New York Times (NYT) в своем материале.

Отмечается, что в состав миссии, выехавшей из Вены 29 августа, вошли 14 человек из нейтральных стран.

Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси анонсировал визит организации на станцию. «Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — написал он в своем сообщении в Twitter.