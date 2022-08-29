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Стали известны сроки инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС

WSJ: инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет с 31 августа по 3 сентября

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Об этом рассказали в The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы украинского правительства.

«Инспекция начнется в среду и продлится до субботы», — сообщили в издании после знакомства с материалами.

Ранее стало известно, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе после завершения инспекции.

29 августа Гросси объявил, что миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС. «Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — написал он в своем сообщении в Twitter.

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Николай Чигасов
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