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Стало известно решение гендиректора МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Ульянов заявил о решении гендиректора МАГАТЭ Гросси оставить несколько человек на ЗАЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе. Об этом решении стало известно со слов постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, передает РИА Новости.

«Как мы понимаем, в намерения генерального директора входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе», — сказал он.

Ранее Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы «обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». В состав миссии вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран, сотрудников из США и Великобритании в списке представителей нет.

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Анжелика Бережная
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