Глава МАГАТЭ раскрыл подробности визита миссии на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что смог пообщаться с персоналом ЗАЭС и жителями Энергодара

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) у него была возможность пообщаться с персоналом и жителями Энергодара. Подробности визита раскрывает РИА Новости.

По словам главы организации, группа экспертов осмотрела аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другие объекты.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, расположенную в контролируемом Россией городе Энергодар.

Гросси заявил, что целью визита является предотвращение ядерной аварии. Инспекция будет носить чисто технический характер. Она продлится с 31 августа по 3 сентября.

