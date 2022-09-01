МАГАТЭ официально заявило о прибытии миссии на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ официально заявила о прибытии на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в официальном заявлении агентства в Twitter.

«Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий», — указано в сообщении.

Миссия отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар 1 сентября. Гросси заявил, что агентство знает о «повышенной военной активности в этом районе», но все равно выполнит свой план, согласно которому миссия должна предотвратить возможную ядерную аварию. Инспекция будет носить чисто технический характер. По словам корреспондента РИА Новости, колонна миссии состоит из девяти машин с надписью «ООН» и нескольких единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на ЗАЭС спокойная, обстрелов нет.