Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МАГАТЭ официально заявило о прибытии миссии на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ официально заявила о прибытии на Запорожскую АЭС

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в официальном заявлении агентства в Twitter.

«Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий», — указано в сообщении.

Миссия отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар 1 сентября. Гросси заявил, что агентство знает о «повышенной военной активности в этом районе», но все равно выполнит свой план, согласно которому миссия должна предотвратить возможную ядерную аварию. Инспекция будет носить чисто технический характер. По словам корреспондента РИА Новости, колонна миссии состоит из девяти машин с надписью «ООН» и нескольких единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на ЗАЭС спокойная, обстрелов нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Назван размер зарплаты для покупки квартиры в ипотеку в Москве
В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС после прибытия миссии МАГАТЭ
Оценены потери российских богачей с начала года
Россиянам назвали проверенные способы избавиться от зависимости от сахара
Стало известно условие для проведения боя Чимаева с чемпионом UFC
Лукашенко поблагодарил Берию за существование Белоруссии
Стилист Влад Лисовец назвал самые модные цвета одежды на осень
Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России ради Карабаха
ФСБ задержала подделывающих сертификаты о вакцинации крымских медиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.