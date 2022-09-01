Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) отправилась в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в контролируемом Россией городе Энергодар. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор организации и глава делегации Рафаэль Гросси сказал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

Ранее Гросси заявил, что целью визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС является предотвращение ядерной аварии. Сообщается, что инспекция будет носить чисто технический характер. Она продлится с 31 августа по 3 сентября.

Утром 1 сентября Энергодар подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По меньшей мере, три человека погибли, еще один ранен.