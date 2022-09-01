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В Энергодаре сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Администрация Энергодара сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Администрация Энергодара сообщила о массированном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара! Срочно переместитесь в укрытие», — говорится в сообщении властей города в Telegram. По информации РИА Новости, зафиксировано минимум два прилета в жилые кварталы в центре города.

29 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ совершают новые атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и обстреляли Энергодар. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.

Киев отрицает свою причастность в обстрелах ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

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Марина Совина
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