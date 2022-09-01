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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию

Кадр: РИА Новости

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре, передает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что колонна состоит из девяти машин с надписью: «ООН» и нескольких единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на ЗАЭС спокойная, звуков обстрелов нет, уточняет корреспондент агентства.

Ранее сообщалось, что машины миссии задержались примерно на три часа на подконтрольной Украине территории. Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси пришлось проводить переговоры с украинскими военными, чтобы попасть на станцию.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Гросси заявил, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

Целью визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС является предотвращение ядерной аварии. Инспекция будет носить чисто технический характер.

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Варвара Кошечкина
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