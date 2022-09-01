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Миссию МАГАТЭ задержали на подконтрольной Украине территории

Reuters: миссия МАГАТЭ задержалась на три часа на подконтрольной Украине территории

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), направляющаяся на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), задержалась на подконтрольной Украине территории. Об этом стало известно Reuters.

«Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта», — сказано в сообщении. По словам представителя миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с украинскими военными, чтобы попасть на станцию. Несмотря на все сложности, делегация намерена достичь ЗАЭС 2 сентября.

В то же время глава администрации Энергодара Александр Волга ранее сообщил, что делегация МАГАТЭ прошла пункт пропуска Васильевка в Запорожской области на подконтрольной России территории.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Гросси сказал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

Целью визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС является предотвращение ядерной аварии. Инспекция будет носить чисто технический характер. Она продлится с 31 августа по 3 сентября.

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Варвара Кошечкина
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