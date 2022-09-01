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Миссия МАГАТЭ прошла блокпост Васильевка на подконтрольной России территории

Миссия МАГАТЭ прошла блокпост Васильева, прибытие в Энергодар ожидается в течение часа

Фото: Globallookpress.com

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла пункт пропуска Васильевка в Запорожской области на подконтрольной России территории. В течение часа ожидается прибытие в Энергодар, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Александра Волга.

«По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодар», — доложил он.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны было остановлено в 20 километрах от линии фронта.

Генеральный директор организации и глава делегации Рафаэль Гросси отмечал, что целью визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС является предотвращение ядерной аварии. Сообщалось, что инспекция будет носить чисто технический характер. Она продлится с 31 августа по 3 сентября.

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Варвара Кошечкина
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