Миссия МАГАТЭ прошла блокпост Васильевка на подконтрольной России территории

Миссия МАГАТЭ прошла блокпост Васильева, прибытие в Энергодар ожидается в течение часа

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла пункт пропуска Васильевка в Запорожской области на подконтрольной России территории. В течение часа ожидается прибытие в Энергодар, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Александра Волга.

«По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодар», — доложил он.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны было остановлено в 20 километрах от линии фронта.

Генеральный директор организации и глава делегации Рафаэль Гросси отмечал, что целью визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС является предотвращение ядерной аварии. Сообщалось, что инспекция будет носить чисто технический характер. Она продлится с 31 августа по 3 сентября.