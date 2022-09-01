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Миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию

Запорожская администрация заявила о прибытии миссии МАГАТЭ на блокпост в Новоалександровке

Фото: РИА Новости

Стало известно о прибытии делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на подконтрольную России территорию. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта — 20 километров», — написал он.

Он также припомнил слова главы области Александра Старуха, который заявлял, что представители агентства не смогут попасть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Алевтина Запольская
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