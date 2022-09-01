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В Энергодаре ликвидировали часть бойцов ВСУ

Рогов заявил о ликвидации 40 из 60 диверсантов, десантировавшихся утром у Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Стало известно о ликвидации части бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), высадившихся в Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в эфире «Комсомольской правды».

«40 из 60 боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, десантировавшихся утром у ЗАЭС, уже отправлены экспрессом к Бандере и Шухевичу», — сообщил он.

По его словам, украинские диверсанты собирались захватить станцию перед приездом делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он добавил, что ВСУ планировали использовать миссию как прикрытие, живой щит, «чтобы держать их сколько угодно долго». Он также назвал подобные действия «классическим ядерным терроризмом».

Утром 1 сентября украинские военные открыли массированный артиллерийский огонь по Энергодару. В администрации города сообщили о гибели по меньшей мере трех мирных жителей после обстрела ВСУ.

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Алевтина Запольская
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