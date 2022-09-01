В Энергодаре сообщили о гибели мирных жителей после обстрела ВСУ

Администрация Энергодара сообщила о гибели трех мирных жителей после обстрела ВСУ

Администрация Энергодара сообщили о гибели по меньшей мере трех мирных жителей после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Кроме того, в результате произошедшего один человек пострадал. Один из снарядов упал примерно в 100 метрах от детского сада. После обстрелов в двух дошкольных учреждениях начался пожар.

Утром 1 сентября Энергодар подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В то же время миссия МАГАТЭ уже прибыла в город Запорожье, откуда направится в город, где находится электростанция. Сообщается, что инспекция будет носить чисто технический характер.