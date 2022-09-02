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На Украине заявили о недоверии к МАГАТЭ

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о недоверии Киева к МАГАТЭ, ООН и МККК

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет международным организациям, в том числе Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации объединенных наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК). Об этом он заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной, доступном на YouTube.

По мнению Подоляка, международные институты выглядят «крайне неэффективно, крайне трусливо, непрофессионально». По мнению советника ОП, они «никогда не были готовы работать в экстремальных условиях».

«Это не только касается МАГАТЭ, это касается прежде всего ООН, Amnesty International, МККК, они все неэффективны, они все очень странно себя ведут. Ты им не доверяешь уже на входе», — подчеркнул он, добавив, что скептически относится к действиям МАГАТЭ, но ждет отчета главы агентства Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, расположенную в контролируемом Россией городе Энергодаре. Инспекция продлится до 3 сентября и будет носить исключительно технический характер.

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Алевтина Запольская
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