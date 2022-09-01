Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны рассказало об уничтожении готовившей провокацию группы ВСУ

МО РФ: завершается уничтожение готовившей провокацию диверсионной группы ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы, которая готовила провокацию для срыва прибытия миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, утром в четверг, 1 сентября, на побережье Каховского водохранилища две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 60 человек прибыли на семи лодках, сошли на берег и выдвинулись в сторону станции.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Российские войска, охраняющие территорию ЗАЭС, обнаружили и блокировали диверсионные группы в районе высадки. В целях пресечения попытки проникновения на станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военным Росгвардии прибыло подразделение Вооруженных сил России. Кроме того, были задействованы вертолеты армейской авиации, добавили в Минобороны.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Гендиректор организации и глава делегации Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», однако продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ при безуспешных попытках наступления
В Минобороны рассказали об уничтожении 100 солдат ВСУ ударом ВКС
«Яндекс Такси» сообщил об атаке на сервис
В визовых санкциях Евросоюза увидели отсутствие средств давления на Россию
Дочь Пескова описала столкновение с мошенниками фразой «это похоже на гипноз»
Пилоты крупнейшей авиакомпании Европы объявили забастовку
Россиянин истязал свою жену и выгонял раздетой на мороз
Опубликовано видео прощания Путина с Горбачевым
В Запорожье заявили о причастности британских спецслужб к попытке захвата ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.