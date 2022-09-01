Минобороны рассказало об уничтожении готовившей провокацию группы ВСУ

МО РФ: завершается уничтожение готовившей провокацию диверсионной группы ВСУ

В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы, которая готовила провокацию для срыва прибытия миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, утром в четверг, 1 сентября, на побережье Каховского водохранилища две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 60 человек прибыли на семи лодках, сошли на берег и выдвинулись в сторону станции.

Российские войска, охраняющие территорию ЗАЭС, обнаружили и блокировали диверсионные группы в районе высадки. В целях пресечения попытки проникновения на станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военным Росгвардии прибыло подразделение Вооруженных сил России. Кроме того, были задействованы вертолеты армейской авиации, добавили в Минобороны.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Гендиректор организации и глава делегации Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», однако продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.