Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о новых обстрелах ВСУ территории ЗАЭС

Представитель МО Конашенков заявил, что ВСУ выпустили более 43 снарядов по территории ЗАЭС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State National Police of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция подвергается обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву.

По словам Конашенкова, ВСУ выпустили в сторону объекта более 43 снарядов.

«Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», — сообщил представитель оборонного ведомства.

При этом Конашенков отметил, что радиационный фон вокруг ЗАЭС остается в норме.

Последний работавший блок Запорожской АЭС остановили 11 сентября из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 октября глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что директор ЗАЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество со службой безопасности противника, занимался координацией террористической деятельности на территории города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
Путин пообещал стабилизацию ситуации в Донбассе
Путин заявил об удивлении результатами референдумов на новых территориях России
Выступающий в России африканский волейболист описал страну тремя словами
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Франция отправила на Украину около 50 разведчиков
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.