Минобороны сообщило о новых обстрелах ВСУ территории ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция подвергается обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву.
По словам Конашенкова, ВСУ выпустили в сторону объекта более 43 снарядов.
«Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», — сообщил представитель оборонного ведомства.
При этом Конашенков отметил, что радиационный фон вокруг ЗАЭС остается в норме.
Последний работавший блок Запорожской АЭС остановили 11 сентября из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
5 октября глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что директор ЗАЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество со службой безопасности противника, занимался координацией террористической деятельности на территории города.