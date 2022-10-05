Директора ЗАЭС обвинили в координации террористической деятельности

Глава Энергодара обвинил директора ЗАЭС в координации террористической деятельности

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество со Службой безопасности республики, был координатором террористической деятельности в Энергодаре. Об этом глава городской администрации Александр Волга сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он обвинил Мурашова в нанесении ущерба безопасной эксплуатации ЗАЭС, назвав его «координатором той террористической деятельности, которая велась непосредственно в городе и на самой станции в частности».

О выдворении гендиректора станции на территорию Украины стало известно 4 октября. В эфире телеканала «Россия 24» было показано видео, на котором он признается в передаче сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) информации о текущем состоянии дел на Запорожской АЭС. Как пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Мурашов сотрудничал с СБУ из-за шантажа.