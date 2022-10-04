Названа причина сотрудничества гендиректора Запорожской АЭС с СБУ

В Запорожской области заявили, что гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ из-за шантажа

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) из-за шантажа. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы прекрасно понимаем, что Игорь Мурашов выстраивал коммуникацию с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя — "Энергоатома", подчиняющегося [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и постоянного террора со стороны этой шайки наркоманов и нацистов», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что гендиректор ЗАЭС имел «большой страх перед СБУ». Как он утверждает, Мурашов, являясь хорошим специалистом в энергетике, совершал действия во вред атомной станции.

Ранее стало известно о выдворении генерального директора ЗАЭС на территорию Украины. В эфире телеканала «Россия 24» показали видео, на котором он признается, что общался с сотрудником СБУ, передавая ему информацию о текущем состоянии дел на Запорожской АЭС.