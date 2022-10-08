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ВСУ отрезали Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины

ВСУ отрезали Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, ударив по последней линии связи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская АЭС оказалась отрезана от энергосистемы Украины, так как ВСУ повредили последнюю линию связи, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — заявил Рогов.

Он пояснил, что ВСУ нанесли удар по линии электропередач Днепровской мощностью 750 киловольт.
После этого АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайшие город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам.

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Софья Ермакова
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