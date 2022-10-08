ВСУ отрезали Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, ударив по последней линии связи

Запорожская АЭС оказалась отрезана от энергосистемы Украины, так как ВСУ повредили последнюю линию связи, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — заявил Рогов.

Он пояснил, что ВСУ нанесли удар по линии электропередач Днепровской мощностью 750 киловольт.

После этого АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайшие город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам.