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13:25, 14 октября 2022Россия

Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам

Власти Энергодара сообщили, что Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перешла на работу по российским стандартам. Об этом сообщил глава Энергодара Александр Волга, пишет ТАСС.

По его словам, эксплуатирующая организация назначена указом президента страны Владимира Путина. Кроме того, Запорожская атомная станция — уже часть российской компании «Росэнергоатом», она перешла под юрисдикцию России, добавил Волга.

«Будет выплачиваться уже заработная плата от России, раньше выплачивалась от компании НАЭК ("Энергоатом", украинский оператор станции - прим. «Ленты.ру»), даже несмотря на то, что мы контролировали эту территорию», — добавил глава Энергодара.

Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. После того, как Киев прекратил подачу электроэнергии для нужд станции, резервно-аварийное питание осуществлялось на протяжении менее чем одного часа, уточнил он.

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Сергей Истомин
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