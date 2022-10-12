Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Рогов: энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Об этом заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает в среду, 12 октября, ТАСС.

Он уточнил, что после того, как Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд станции, резервно-аварийное питание осуществлялось на протяжении менее чем одного часа.

О том, что Украиной прекращена подача на станцию электроэнергии для ее собственных нужд, сообщалось ранее 12 октября. Как уточнил глава администрации Энергодара Александр Волга, ЗАЭС вновь перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все необходимые процессы.

В настоящий момент Запорожская атомная электростанция находится в так называемом холодном состоянии: 11 сентября был остановлен последний работавший энергоблок.