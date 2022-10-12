Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Рогов: энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Об этом заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает в среду, 12 октября, ТАСС.

Он уточнил, что после того, как Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд станции, резервно-аварийное питание осуществлялось на протяжении менее чем одного часа.

О том, что Украиной прекращена подача на станцию электроэнергии для ее собственных нужд, сообщалось ранее 12 октября. Как уточнил глава администрации Энергодара Александр Волга, ЗАЭС вновь перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все необходимые процессы.

В настоящий момент Запорожская атомная электростанция находится в так называемом холодном состоянии: 11 сентября был остановлен последний работавший энергоблок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
Названы десять «тревожных» признаков срочной потребности в отпуске
В США заявили о резонансе из-за слов Байдена про «ядерный Армагеддон»
Умер депутат Госдумы Петрунин
Мэр Энергодара прокомментировал информацию о покушении на него
Ростовский военком дал разъяснения по слухам о «второй волне» мобилизации
Готовившего теракт в Брянске украинца отправили в СИЗО
Уайлдер высказался о возвращении на ринг
«Ростех» создаст новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
Семенович объяснила выбор замужними женщинами роли любовницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.