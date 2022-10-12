Украина прекратила подачу электроэнергии к Запорожской АЭС

В администрации Энергодара заявили, что Украина прекратила подачу электроэнергии к ЗАЭС

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, пишет «Интерфакс».

Волга уточнил, что станция вновь перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все необходимые процессы.

В настоящий момент станция находится в так называемом «холодном состоянии»: 11 сентября был остановлен последний работавший энергоблок.

11 октября советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что сведения о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме не соответствуют действительности. По его словам, энергопотребности АЭС обеспечиваются на данный момент по так называемой днепровской линии с территории Украины.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе Запорожской АЭС в собственность России. Гендиректор станции будет назначен Росимуществом.

10 октября Президент России Владимир Путин обвинил Украину в атомном терроризме из-за атак на ЗАЭС.