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Путин обвинил Украину в атомном терроризме

Президент России Путин обвинил Украину в атомном терроризме из-за атак ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атаки объектов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны украинских сил являются атомным терроризмом. С таким обвинением в адрес Киева выступил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС в понедельник, 10 октября.

«Это акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС», — констатировал глава государства.

Также российский президент рассказал, что Украина совершила три теракта против Курской атомной электростанции, подрывая линии электропередач. Путин отметил, что серьезных последствий удалось избежать.

Ранее сообщалось, что запорожский Энергодар, где расположена ЗАЭС, с 8 октября остается без света и связи после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, обстрелу подверглась в том числе и Запорожская теплоэлектростанция (ТЭС), которая находится в непосредственной близости от ЗАЭС.

По его словам, отсутствие электричества в городе связано с попаданием в открытое распределительное устройство. Ремонтные бригады, которые пытаются решить проблему, сразу попадают под прицельный обстрел артиллерии и ударных дронов ВСУ.

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Игорь Дмитров
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