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Путин заявил от трех терактах Украины против Курской АЭС

Президент Путин заявил, что Украина совершила три теракта против Курской АЭС
СюжетНаселение России:

Фото: Global Look Press

Украина совершила три теракта против Курской атомной электростанции (АЭС), подрывая линии электропередач. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в понедельник, 10 октября. Его слова приводит «Интерфакс».

«Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован», — сказал Путин и отметил, что серьезных последствий удалось избежать.

Президент России напомнил также, что по итогам первичных следственных действий взрыв 8 октября на Крымском мосту — это тоже теракт, цель которого — разрушить критически важную гражданскую инфраструктуру страны.

16 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщал, что в Курской области украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП, которые питают Курскую АЭС. По данным ведомства, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе было совершено шесть подрывов опор высоковольтных линий электропередачи. По этим линиям Курская АЭС снабжала электричеством объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, население региона и соседних субъектов России.

В сентябре президент России заявлял, что Украина пыталась подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России. Зачем это делалось, создавая угрозы для всей Европы, непонятно, говорил он.

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Евгения Куликова
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