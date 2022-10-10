Путин заявил от трех терактах Украины против Курской АЭС

Президент Путин заявил, что Украина совершила три теракта против Курской АЭС

Украина совершила три теракта против Курской атомной электростанции (АЭС), подрывая линии электропередач. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в понедельник, 10 октября. Его слова приводит «Интерфакс».

«Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован», — сказал Путин и отметил, что серьезных последствий удалось избежать.

Президент России напомнил также, что по итогам первичных следственных действий взрыв 8 октября на Крымском мосту — это тоже теракт, цель которого — разрушить критически важную гражданскую инфраструктуру страны.

16 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщал, что в Курской области украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП, которые питают Курскую АЭС. По данным ведомства, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе было совершено шесть подрывов опор высоковольтных линий электропередачи. По этим линиям Курская АЭС снабжала электричеством объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, население региона и соседних субъектов России.

В сентябре президент России заявлял, что Украина пыталась подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России. Зачем это делалось, создавая угрозы для всей Европы, непонятно, говорил он.

