Бывший депутат Рады опубликовал кадры пораженной ТЭЦ в Днепропетровске
Экс-депутат Рады Кива опубликовал кадры пораженной ракетами Приднепровской ТЭЦ на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал в Telegram о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Днепропетровске.
По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) города не смогла сбить ракеты, которые и ударили по объекту инфраструктуры.
«Кадры из Днепра, после попадания ракет, по Приднепровской ТЭЦ. Сообщают, что ПВО не сработало», — написал Кива.
Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что город остался без воды и света после обстрелов. Он призвал граждан находиться в безопасности.