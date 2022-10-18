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10:38, 18 октября 2022Бывший СССР

Бывший депутат Рады опубликовал кадры пораженной ТЭЦ в Днепропетровске

Экс-депутат Рады Кива опубликовал кадры пораженной ракетами Приднепровской ТЭЦ на Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал в Telegram о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Днепропетровске.

По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) города не смогла сбить ракеты, которые и ударили по объекту инфраструктуры.

«Кадры из Днепра, после попадания ракет, по Приднепровской ТЭЦ. Сообщают, что ПВО не сработало», — написал Кива.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что город остался без воды и света после обстрелов. Он призвал граждан находиться в безопасности.

Василий Мека
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