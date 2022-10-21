Москалькова прокомментировал удар ВСУ по переправе в Херсоне

Омбудсмен Москалькова назвала вопиющим преступлением удар ВСУ по переправе в Херсоне

Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы в Херсоне, где погибли несколько мирных жителей, является вопиющим преступлением. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, после случившегося она обратилась в международные правозащитные организации.

«Целенаправленное убийство мирных граждан — беспрецедентное и вопиющее преступление против человечества (...) Нужно положить конец этому беспределу», — заявила она.

Ранее стало известно о гибели российского продюсера Олега Клокова в результате обстрела. 20 октября украинские военные выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Обстрел произвели из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

Уточняется, что 11 ракет сбили подразделения противовоздушной обороны (ПВО), одна упала около Антоновского моста. В результате ракетного удара четыре человека погибли и десять пострадали.