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11:38, 21 октября 2022Россия

При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер Олег Клоков

Замгубернатора Херсонской области Губарева: при обстреле переправы погиб продюсер Клоков

Фото: Telegram-канал «Губарева Катерина»

Российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева.

«Олег приехал по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия" в первых числах октября. Ранее работал в "Москве 24", Russia Today, Первом канале и других. Работал в правительстве города Москва», — уточнила Губарева.

Обращаясь к семье умершего, она выразила соболезнования от имени администрации области.

Об атаке переправы в Херсоне стало известно утром 21 октября. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что переправа была исключительно гражданской.

Изначально было известно о двух погибших и десяти пострадавших в результате обстрела. Позднее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил, что число погибших возросло до четырех. Через некоторое время выяснилось, что среди погибших числятся двое сотрудников областной телерадиокомпании «Таврия».

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Варвара Кошечкина
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