Два человека погибли и десять пострадали во время обстрела переправы в Херсоне

Глава правительства Херсонской области Елисеев: двое погибли во время обстрела переправы

Два человека погибли и десять пострадали во время обстрела переправы в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Его слова приводит ТАСС.

В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие: на данный момент десять человек раненых и двое погибших. Это предварительные данные Сергей Елисеев глава правительства Херсонской области

Елисеев рассказал, что на месте происшествия работают экстренные службы, туда прибыло пять экипажей скорой помощи. Раненых направили в Херсонскую областную больницу, среди них дети и журналисты.

При необходимости пострадавших могут транспортировать в медицинские учреждения Крыма, добавил чиновник.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста.

Военнослужащие не пользовались переправой

Елисеев заявил, что переправа была исключительно гражданской, она работала в ночное время, чтобы переправить на левый берег Днепра как можно больше местных жителей. Военнослужащие ею не пользовались.

Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская. Никакие военные грузы [не переправляли] и военнослужащие этой переправой не пользовались Сергей Елисеев глава правительства Херсонской области

Ранее стало известно, что французский телеканал BFM TV отключил журналистку Анн-Лор Банс от прямого эфира после ее слов об обстреле Херсона со стороны Вооруженных сил Украины. Обозреватель заявила, что ВСУ регулярно обстреливают объекты инфраструктуры, в том числе больницы, после чего вещание прервалось.

Обстрел производился из РСЗО HIMARS

Глава правительства Херсонской области отметил, что обстрел переправы производился из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Характер ранений показывает, что, скорее всего, были применены кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта Сергей Елисеев глава правительства Херсонской области

Аналогичное утверждение сделал представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что переправу целенаправленно обстреляли из HIMARS. По информации чиновника, ранения получили десять человек, в том числе дети. Он сообщал о трех погибших. Двенадцать машин были сожжены.

Удар по переправе в Херсоне и гибель мирных жителей также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Власти сделают все для обеспечения безопасности жителей Херсона

Зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что власти сделают все необходимое для обеспечения безопасности жителей Херсона. Его слова приводит РИА Новости.

Обстановка там напряженная... Мы сделаем все, чтобы мирные жители Херсона были в безопасности Андрей Турчак зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия»

14 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при «зачистке» территории от Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что эвакуации в регионе «нет и быть не может», отказавшись называть так просьбу о выезде жителей в другие субъекты России.

18 октября командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин сказал, что планы России на Херсон зависят от складывающейся «военно-тактической» ситуации. При этом первоочередной задачей Минобороны является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. «Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — объяснил он.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей. По его оценке, весь процесс займет около шести дней.

19 октября в Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра посредством паромной переправы.

