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09:26, 19 октября 2022Россия

В Херсонской области назвали число планируемых к перемещению жителей

Сальдо заявил о планах переместить на левый берег Днепра и в регионы 50-60 тысяч жителей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Херсонской области власти планируют организовать перемещение около 50-60 тысяч жителей на левый берег Днепра и в другие российские регионы. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live», его цитирует ТАСС.

По его словам, перемещение жителей области займет около шести дней. В речном порту Херсона уже есть катера с людьми, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, сказал Сальдо, подчеркнув, что в городе пока нет напряженности.

19 октября Сальдо заявил, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра. Он указал на опасность затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций по течению Днепра. Глава региона объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Перемещение коснется жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

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Анастасия Шейкина
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