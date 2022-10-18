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20:51, 18 октября 2022Россия

В Херсонской области заявили о перемещении жителей на левый берег Днепра

Сальдо заявил об организованном перемещении гражданского населения на левый берег Днепра
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Максим Блинов / Reuters

В Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра из-за опасности затопления территорий в связи с действиями Украины. Об этом написал врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — заявил он.

Глава региона указал на опасность затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций по течению Днепра.

Сальдо объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Правительство представит жилищные сертификаты тем, кто решит переехать в другие регионы, сообщил он, подчеркнув, что перемещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов организуют бесплатно.

Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин заявлял, что у Вооруженных сил России есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Генерал армии сообщил, что подобные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры промышленного центра и к большому числу жертв среди гражданского населения.

Суровикин также охарактеризовал ситуацию на херсонском направлении как непростую.

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Анастасия Шейкина
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