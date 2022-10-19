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10:24, 19 октября 2022Россия

В Херсоне началось перемещение жителей на другой берег Днепра

Власти сообщили о начале перемещения жителей Херсона на другой берег Днепра

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Об этом сообщила администрация города Алешки на своей странице в Telegram.

Как стало известно, паромы перевозят людей из Херсона в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения. «Спасатели распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перевезенные жители также смогут поехать и в другие субъекты России.

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Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей. По его оценке, весь процесс займет около шести дней.

18 октября Сальдо заявил, что Украина накапливает силы для широкомасштабного наступления, и в регионе могут развернуться бои. Кроме того, он предупредил об опасности затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС, а также сброса воды с электростанций по течению Днепра.

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Константин Лысяков
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