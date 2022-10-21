Сотрудники телерадиокомпании погибли при обстреле в Херсоне

Два сотрудника телерадиокомпании «Таврия» погибли при обстреле переправы в Херсоне

При ракетном обстреле переправы в Херсоне погибли двое сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Екатерина Губарева.

«Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября 2022 года выглядит автомобиль наших телевизионщиков из "Таврии". Погибли по меньшей мере два человека из команды», — написала Губарева, также опубликовав фотографии поврежденной машины телерадиокомпании.

По словам замгубернатора, среди погибших есть российский продюсер, который приехал «помогать Херсону и области».

Об атаке переправы в Херсоне стало известно утром 21 октября. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что переправа была исключительно гражданской.

Изначально было известно о двух погибших и десяти пострадавших в результате обстрела. Позднее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил, что число погибших возросло до четырех.