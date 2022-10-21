Херсонские власти заявили, что число погибших из-за обстрела переправы возросло до четырех

Число погибших из-за обстрела переправы в Херсоне возросло до четырех человек. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Ранее глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщал, что в результате атаки на переправу погибли два человека, еще 10 пострадали. Как сообщают местные власти, раненых направили в Херсонскую областную больницу, среди них дети и журналисты.

Утром 21 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста.