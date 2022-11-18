В Кремле прокомментировали информацию о депортации детей из новых регионов

Песков заявил, что в РФ не согласны называть эвакуацию детей из новых регионов депортацией

Властям неизвестно о случаях, когда в новых регионах детей разлучали с родителями и эвакуировали в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит газета «Коммерсантъ».

До этого уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что в Россию были депортированы 11 тысяч детей. В ответ на это Песков указал, что в Кремле не согласны называть их эвакуацию депортацией.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что каждый случай с вывозом ребенка следует рассматривать отдельно.

28 сентября уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что из Мариуполя в Московскую область вывезли 30 детей. По ее данным, этих несовершеннолетних бросили родители.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла сообщения Киева о принудительном вывозе детей с Украины.

По ее мнению, все обвинения, выдвинутые Киевом, являются голословными. Москалькова пояснила, что не раз просила украинскую сторону предоставить списки вывезенных детей.