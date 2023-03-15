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14:20, 15 марта 2023Экономика

Цены на нефть установили антирекорд

Цена нефти Brent упала ниже 76 долларов за баррель впервые с 12 декабря
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ходе торгов 15 марта цена нефти Brent установила антирекорд, опустившись ниже 76 долларов за баррель впервые с 12 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке стоимость барреля Brent достигала 75,94 доллара. По состоянию на 14:18 цены на нефть скорректировались до 76,1 доллара за баррель (минус 1,73 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов).

Стоимость американского сорта WTI, в свою очередь, 15 марта падала ниже 70 долларов за баррель впервые с 21 декабря, следует из данных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYEX). В нижней точке цена составляла 69,81 доллара, а к настоящему моменту поднялась до 70,14 доллара (минус 1,67 процента).

Ранее Bloomberg узнало, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов до 51,45 доллара за баррель. Это на пять процентов ниже рыночной цены. В прошлом году похожие предложения отклонили представители США, которые преследуют сразу две цели — сохранить приток российской нефти и ограничить доходы Москвы от экспорта.

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Софья Ермакова
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