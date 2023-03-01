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20:50, 1 марта 2023Экономика

В России утвердили порядок мониторинга цен на нефть

Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство энергетики России утвердило порядок мониторинга стоимости нефти, поставляемой на экспорт. Приказ зарегистрирован Минюстом страны и вступит в силу 4 марта текущего года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ежемесячному мониторингу подлежат цены на нефть Urals из портов Новороссийск, Усть-Луга, Приморск и на нефть ВСТО из Козьмино на условиях FOB (Free On Board, «погрузка на судно»). Стоимость российских марок Urals и ESPO будет сравниваться с иностранными бенчмарками, представленными на мировых рынках. Экспортная цена будет определяться по составной формуле, учитывающей среднемесячную стоимость различных марок нефти, затраты на транспортировку и другие показатели. При сборе информации Минэнерго будет использовать данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), ценового агентства Argus, а также Федеральной таможенной службы (ФТС).

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В министерстве объяснили, что мера позволит отслеживать реальную стоимость поставок российской нефти и не продавать топливо по сниженным ценам из-за введенных ограничений. «Кроме того, обновленный порядок наблюдения за экспортными ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасти», — отметил глава ведомства Николай Шульгинов.

Минэнерго и Минфин должны были утвердить порядок мониторинга цен на экспортную нефть, согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным в январе. Кабмин также обязал поставщиков ежемесячно предоставлять информацию о контрактах и ценах, а также результаты проверки того, что к стоимости не применяется механизм фиксации до попадания к конечному покупателю.

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Мария Грушко
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