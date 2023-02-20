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15:00, 20 февраля 2023Экономика

Расходы бюджета в России выросли второй месяц подряд

Расходы бюджета в России в феврале ускорились до 113 миллиардов в сутки

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

По состоянию на середину февраля расходы российского бюджета с начала года составили 4,92 триллиона рублей, а доходы — 951 миллиард рублей, что формирует дефицит в размере почти 4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на оперативные данные единого портала бюджета пишет Telegram-канал MMI.

Годовой план по дефициту бюджета составляет 2,9 триллиона рублей. Министр финансов Антон Силуанов ранее указывал, что повышенные расходы в январе связаны с большим объемом авансовых платежей, которые раньше традиционно приходились на конец года.

Вместе с тем, как следует из статистических данных, в январе бюджет тратил в среднем 100,5 миллиарда рублей в день, в феврале ежедневные расходы выросли до 113 миллиардов. В случае снижения уровня до 100 миллиардов рублей и исполнении плана по доходам в конце года дефицит может превысить 10 триллионов рублей.

При этом аналитики отмечают, что говорить о ситуации с доходами пока рано, вывод можно будет делать не ранее, чем по итогам квартала. Однако ранее Центробанк указывал на повышенные расходы бюджета как один из главных факторов, который может привести к ужесточению денежно-кредитной политики.

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В начале 2023 года Россия столкнулась с падением ожидаемых нефтегазовых доходов в первую очередь за счет неожиданно низких цен на собственную нефть. Бюджет был сведен при средней цене на основной экспортный сорт Urals в 70 долларов за баррель, однако с декабря прошлого года на фоне западных санкций она опустилась до 50 долларов.

Для компенсации потерь Минфин вернулся к бюджетному правилу. В феврале Центробанк ежедневно продает китайские юани на сумму 8,9 миллиарда рублей. Кроме того, власти запланировали единовременный взнос от бизнеса в размере 300 миллиардов рублей, который будет оформлен без изменений в налоговой системе. Замглавы Минфина Алексей Сазанов не исключил, что сбор могут сделать обязательным, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что речь идет исключительно о добровольном формате.

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Платон Щукин
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