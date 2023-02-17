Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:39, 17 февраля 2023Экономика

В Кремле подтвердили добровольность планируемых взносов бизнеса в бюджет

Дмитрий Песков: разовый взнос бизнеса в бюджет будет добровольным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Участие компаний в планируемом разовом взносе в бюджет будет добровольным, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Ключевое слово — "добровольный", но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога в двустороннем движении», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле отнесутся к компаниям, которые не захотят делать взнос.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что сбор со сверхдоходов бизнеса точно не будет введен в формате налога, но его могут сделать обязательным, а не добровольным.

Позже глава министерства Антон Силуанов сообщил, что ведомство рассчитывает получить от этих выплат около 300 миллиардов рублей. Он обратил внимание на то, что участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается.

Ранее Силуанов заявил, что федеральный бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В МИД России ответили на заявление Нуланд о Крыме
Логику решений о поставках западной техники на Украину объяснили
Еще одна европейская страна бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за России
Взрыв упавшего в российском приграничном регионе боеприпаса сняли на видео
Захарова заявила о стремлении Зеленского довести Украину до самоубийства
В Кремле подтвердили добровольность планируемых взносов бизнеса в бюджет
Захарова уличила США в намеренном замалчивании техногенной катастрофы
Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного
Захарова прокомментировала намерение Рады отменить День победы на Украине
Олень пробрался в начальную школу и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.