В Кремле подтвердили добровольность планируемых взносов бизнеса в бюджет

Дмитрий Песков: разовый взнос бизнеса в бюджет будет добровольным

Участие компаний в планируемом разовом взносе в бюджет будет добровольным, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Ключевое слово — "добровольный", но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога в двустороннем движении», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле отнесутся к компаниям, которые не захотят делать взнос.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что сбор со сверхдоходов бизнеса точно не будет введен в формате налога, но его могут сделать обязательным, а не добровольным.

Позже глава министерства Антон Силуанов сообщил, что ведомство рассчитывает получить от этих выплат около 300 миллиардов рублей. Он обратил внимание на то, что участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается.

Ранее Силуанов заявил, что федеральный бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП.