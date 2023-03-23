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18:22, 23 марта 2023Экономика

Мишустин успокоил по поводу роста госдолга России

Премьер Мишустин в Госдуме назвал госдолг России в размере 15 процентов от ВВП комфортным

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Государственный долг России составляет около 15 процентов от ВВП, что является достаточно комфортным уровнем. Об этом в ходе отчета в Госдуме о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Стенограмму выступления опубликовала «Российская газета».

Мишустин напомнил депутатам, что в России ситуация с госдолгом лучше, чем в недружественных странах. Он также заметил, что этот показатель меньше, чем в развивающихся странах, где он достигает 60 процентов от ВВП.

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Премьер признал, что в начале года дефицит бюджета вырос сильнее, чем обычно, однако успокоил тем, что правительство уже приняло меры. В частности, с апреля вступит в силу новый порядок определения цен на российскую нефть, который поможет увеличить доходы бюджета.

В январе Министерство финансов отчиталось, что по итогам 2022 года госдолг России вырос до 22,8 триллиона рублей с 20,9 триллиона в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что общий объем госдолга по итогам 2023 года увеличится примерно на 2,2 ­триллиона, до 25 триллионов (16,7 процента ВВП).

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Влада Горячева
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