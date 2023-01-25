Раскрыт размер госдолга России

Минфин: госдолг России вырос до 22,8 триллиона рублей за 2022 год

Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 год выросла до 22,8 триллиона рублей (с 20,9 триллиона по итогам 2021 года), пишут «Ведомости» со ссылкой на Минфин.

Ведомство также раскрыло размер расходов на его обслуживание за январь-декабрь прошлого года — 1,33 триллиона рублей (около 4 процентов от всех трат федерального бюджета). По данным Минфина внутренний госдолг на 1 января 2023 года был 18,781 триллиона рублей, внешний — 4,039 триллиона.

Общий объем госдолга по итогам этого года увеличится примерно на 2,2 ­триллиона, до 25 триллионов (16,7 процента ВВП), прогнозирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Ранее сообщалось, что совокупный объем вложений России в государственные ценные бумаги США вырос до 2,092 миллиарда долларов в ноябре прошлого года. В январе Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов.