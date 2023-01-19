В США заявили о чрезвычайных мерах для избежания дефолта

Глава Минфина США Йеллен заявила о чрезвычайных мерах для избежания дефолта

Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер начиная с 19 января, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. Об этом в направленном Конгрессу США письме сообщила глава ведомства Джанет Йеллен.

В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов. Превышение лимита означает, что под угрозой окажутся бюджетные выплаты, в частности, у государства возникнут проблемы с оплатой различных социальных расходов, а также долгов и процентов по уже взятым обязательствам.

Для того чтобы избежать такой ситуации, Минфин начал использовать бюджетные средства двух государственных фондов для временного увеличения объема имеющихся наличных средств и осуществления государственных платежей. Так, ведомство прибегнет к приостановлению отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников — министерство приостановит выпуск новых долговых обязательств в период с 19 января по 5 июня.

Кроме того, в письме министр попросила законодателей повысить или приостановить лимит госдолга, чтобы правительство могло продолжить выполнять свои финансовые обязательства. Приостановленные выплаты в фонды могут возобновиться после увеличения лимита госдолга, подчеркнула министр.

Накануне Йеллен отмечала, что задействованные меры и имеющиеся у государства резервы позволят стране предотвратить дефолт по госдолгу до начала июня. Потолок национального госдолга в период с 1997-го по 2022 год корректировался 22 раза.

Ранее стало известно, что совокупный объем вложений России в государственные ценные бумаги США вырос до 2,092 миллиарда долларов в ноябре прошлого года. В октябре Россия тоже увеличила вложения в госдолг США, до 2,034 миллиарда долларов. В сентябре показатель был 2,015 миллиарда долларов, на уровне чуть выше двух миллиардов он держится с марта.