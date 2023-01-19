Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:40, 19 января 2023Экономика

В США заявили о чрезвычайных мерах для избежания дефолта

Глава Минфина США Йеллен заявила о чрезвычайных мерах для избежания дефолта

Фото: Al Drago / Pool via CNP / Globallookpress.com

Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер начиная с 19 января, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. Об этом в направленном Конгрессу США письме сообщила глава ведомства Джанет Йеллен.

В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов. Превышение лимита означает, что под угрозой окажутся бюджетные выплаты, в частности, у государства возникнут проблемы с оплатой различных социальных расходов, а также долгов и процентов по уже взятым обязательствам.

Для того чтобы избежать такой ситуации, Минфин начал использовать бюджетные средства двух государственных фондов для временного увеличения объема имеющихся наличных средств и осуществления государственных платежей. Так, ведомство прибегнет к приостановлению отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников — министерство приостановит выпуск новых долговых обязательств в период с 19 января по 5 июня.

Кроме того, в письме министр попросила законодателей повысить или приостановить лимит госдолга, чтобы правительство могло продолжить выполнять свои финансовые обязательства. Приостановленные выплаты в фонды могут возобновиться после увеличения лимита госдолга, подчеркнула министр.

Накануне Йеллен отмечала, что задействованные меры и имеющиеся у государства резервы позволят стране предотвратить дефолт по госдолгу до начала июня. Потолок национального госдолга в период с 1997-го по 2022 год корректировался 22 раза.

Ранее стало известно, что совокупный объем вложений России в государственные ценные бумаги США вырос до 2,092 миллиарда долларов в ноябре прошлого года. В октябре Россия тоже увеличила вложения в госдолг США, до 2,034 миллиарда долларов. В сентябре показатель был 2,015 миллиарда долларов, на уровне чуть выше двух миллиардов он держится с марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
США решили передать часть конфискованных российских активов Украине
Дело колумбийца о распространении фейков о СВО рассмотрят в закрытом режиме
Россиянка поехала отдыхать на Бали и впала в кому
Учительница не смогла влезть в платье мечты и похудела на 51 килограмм
В России пообещали снижение инфляции
Воспитанник «Тоттенхэма» погиб в 25 лет
Иностранных рэкетиров арестовали в Подмосковье
Рассекречена стоимость Samsung Galaxy S23
В России с февраля увеличится размер маткапитала
Стало известно о смерти экс-депутата Андрея Попова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.