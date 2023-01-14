Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:39, 14 января 2023Мир

Минфин США заявил об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта в июне

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе суверенного дефолта в июне. По ее мнению, это произойдет, если законодатели не повысят потолок государственного долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Йеллен Конгрессу.

По расчетам министра, существующий лимит заимствований в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан 19 января, но накопленные денежные резервы и «экстраординарные меры», к которым относится, в том числе, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, позволят стране продержаться до лета.

Йеллен обратилась к конгрессу с призывом своевременно повысить или приостановить действие долгового лимита. По ее мнению, дефолт нанесет непоправимый вред экономике страны и благосостоянию ее граждан.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы в американском Конгрессе должны поддержать очередное повышение потолка государственного долга США без каких-либо условий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил об отсутствии у России цели деукраинизации Украины
В России назвали киевскую идею мирного саммита пропагандисткой пустышкой
Власти США и Японии договорились продолжать вводить санкции против России
Украинка отказалась стоять рядом с российской участницей на «Мисс Вселенная»
Небензя заявил о готовности России к достижению целей СВО мирным путем
Раскрыты подробности гибели знаменитого хоккеиста
В России заявили о превращении Украины в частную военную компанию НАТО
Китай назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе
Минфин США заявил об угрозе дефолта
Посольство России заявило о подготовке ВСУ к применению химоружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.