Минфин США заявил об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта в июне

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе суверенного дефолта в июне. По ее мнению, это произойдет, если законодатели не повысят потолок государственного долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Йеллен Конгрессу.

По расчетам министра, существующий лимит заимствований в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан 19 января, но накопленные денежные резервы и «экстраординарные меры», к которым относится, в том числе, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, позволят стране продержаться до лета.

Йеллен обратилась к конгрессу с призывом своевременно повысить или приостановить действие долгового лимита. По ее мнению, дефолт нанесет непоправимый вред экономике страны и благосостоянию ее граждан.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы в американском Конгрессе должны поддержать очередное повышение потолка государственного долга США без каких-либо условий.