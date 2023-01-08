Белый дом призвал республиканцев поддержать очередное повышение потолка госдолга

Республиканцы в американском Конгрессе должны поддержать очередное повышение потолка государственного долга США без каких-либо условий. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Жан-Пьер подчеркнула, что попытки республиканцев использовать лимит госдолга в своих интересах в качестве инструмента давления не сработают, поскольку Соединенным Штатам необходимо полное доверие со стороны других государств.

По ее словам, возможные дефолт США по их долговым обязательствам привел бы к катастрофическим последствиям для американской экономики, в том числе к сокращению почти шести миллионов рабочих мест и резкому росту безработицы.

При этом она заверила, что президент страны Джо Байден не будет вмешиваться в решение этого вопроса. «Мы не рассматриваем никакие меры, которые шли бы в обход Конгресса. Это базовая ответственность Конгресса, и Конгресс должен действовать», — отметила Жан-Пьер.

В феврале 2022 года государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным за все время его существования.