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10:45, 19 января 2023Экономика

Россия увеличила вложения в госдолг США

Американский Минфин сообщил, что Россия увеличила вложения в госдолг США в ноябре

Фото: Shutterstock

Совокупный объем вложений России в государственные ценные бумаги США вырос до 2,092 миллиарда долларов в ноябре прошлого года, следует из документа американского Минфина.

На долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 миллионов долларов, на краткосрочные — 2,012 миллиарда долларов. В топ-3 по объему вложений в госдолг США входят Япония (1,082 триллиона долларов), Китай (870 миллиарда долларов) и Великобритания (645 миллиарда долларов).

В октябре Россия тоже увеличила вложения в госдолг США, до 2,034 миллиарда долларов. В сентябре показатель был 2,015 миллиарда долларов, на уровне чуть выше двух миллиардов он держится с марта.

Российские вложения в гособлигации США достигали пика (176,3 миллиарда долларов) в октябре 2010 года. Показатель начал снижаться в апреле 2018-го на фоне санкций.

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Платон Щукин
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