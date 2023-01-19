Американский Минфин сообщил, что Россия увеличила вложения в госдолг США в ноябре

Совокупный объем вложений России в государственные ценные бумаги США вырос до 2,092 миллиарда долларов в ноябре прошлого года, следует из документа американского Минфина.

На долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 миллионов долларов, на краткосрочные — 2,012 миллиарда долларов. В топ-3 по объему вложений в госдолг США входят Япония (1,082 триллиона долларов), Китай (870 миллиарда долларов) и Великобритания (645 миллиарда долларов).

В октябре Россия тоже увеличила вложения в госдолг США, до 2,034 миллиарда долларов. В сентябре показатель был 2,015 миллиарда долларов, на уровне чуть выше двух миллиардов он держится с марта.

Российские вложения в гособлигации США достигали пика (176,3 миллиарда долларов) в октябре 2010 года. Показатель начал снижаться в апреле 2018-го на фоне санкций.