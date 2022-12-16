Россия увеличила вложения в госдолг США

Минфин США: в октябре Россия увеличила вложения в американский госдолг

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в октябре увеличился по сравнению с сентябрем и составил 2,034 миллиарда долларов. Это следует из документов Минфина США.

В сентябре показатель был 2,015 миллиарда долларов, на уровне чуть выше двух миллиардов он держится с марта. В феврале объем вложений в госдолг США составлял 3,753 миллиарда долларов. В октябре на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 25 миллионов долларов, на краткосрочные — 2,009 миллиарда долларов.

Главным держателем госбумаг США в октябре стала Япония (около 1,07 триллиона долларов). Второе место с 909,6 миллиардами долларов занял Китай, на третьем находится Великобритания (638,5 миллиарда долларов).

Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США в 2018 году, в марте указанного года их уровень составлял 96 миллиардов, а в мае — уже 14,9 миллиарда.

Государственный долг США в феврале впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным за все время его существования.